عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ولاء الشريف تشارك الجمهور كواليس مسلسل أبو العروسة 3

صدى البلد

شاركت الفنانة ولاء الشريف صورا جديدة من كواليس تصوير مسلسل أبو العروسة الجزء الثالث، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وعلقت: “عايدة وعبد الحميد”. ولاقت الصور ردود فعل ايجابية من الجمهور بعد نجاح المسلسل العائلي الذي يلقى شعبية واستحسان كبير من المشاهدين.

txt

نجمة مسلسل أبو العروسة تتعرض لأزمة نفسية بسبب زيادة وزنها |فيديوجراف

txt

وفاء صادق تشارك جمهورها كواليس مسلسل "أبو العروسة 3"

مسلسل “أبو العروسة” في جزئه الأول قام ببطولته كل من سيد رجب وسوسن بدر ومدحت صالح ونيرمين الفقي وصفاء الطوخي وأحمد صيام وميدو عادل ومحمد حاتم وكارولين عزمي وولاء الشريف ومحمود حجازى وخالد كمال ورانيا فريد شوقي، ومن تأليف هاني كمال ومن إخراج كمال منصور.

 

مواعيد عرض مسلسل  أبو العروسة 3 والقنوات  الناقلة

يعرض مسلسل “أبو العروسة 3” على نفس القناة التي عرض عليها الجزءان السابقان، وهى مجموعة قنوات dmc والتى كانت داعمة للمشروع من البداية، حيث يعرض الساعة 8 مساءً على dmc  العامة و11 مساءً على قناة dmc دراما.

مسلسل ابو العروسة Instagram ولاء الشريف كارولين عزمي أبو العروسة أبو العروسة 3 مسلسل أبو العروسة 3 كواليس مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: ليفربول يحدد سعر بيع محمد صلاح بعد أزمات مفاوضات التجديد

طقس شديد البرودة وأمطار تضرب المحافظات خلال الساعات المقبلة

بعد خناقة مدرسة "الانترناشونال".. خبير يطالب بتشديد الرقابة وتنفيذ عقوبة الفصل

السيسي يوجه الحكومة بتسعير الخبز غير المدعم للحد من ارتفاع أسعاره

3 توجيهات رئاسية لمواجهة ارتفاع الأسعار مع قرب حلول شهر رمضان

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15- 3- 2022

فضل ليلة النصف من شعبان .. يغفر الله لجميع البشر إلا اثنين

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلة شديدة البرودة.. ودرجة الحرارة 8

ترشيحاتنا

مصطفي بكري: الأسعار ارتفعت بطريقة أثارت غضب المواطنين

أول جزارة من ذوي الهمم.."ياسمين" عشقت المهنة منذ صغرها وتتمتع بحب الناس..فيديو

الوضع الأمني خطير..الناتو يدعو لزيادة الميزانية الدفاعية لـ2 % من الناتج القومي

نائب: قرار السيسي بتسعير الخبر الحر تدخل حاسم في توقيته للسيطرة على الغلاء

ردا على العقوبات.. روسيا تتعهد بإنهاء الاعتماد الاقتصادي على دول الغرب

سفير مصر في بروكسل يقدم أوراق اعتماده لرئيس المجلس الأوروبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على تليفزيون بوتين.. روسية ترفع لافتة صادمة خلف مذيعة النشرة.. وهذا مصيرها|فيديو

معجزة علمية.. باحثون: حرير العنكبوت يمكنه القضاء على السرطان نهائيًا

الجمهور يسخر من ويجز فى حفله الأخير بالسعودية.. صور

روسيا تحظر إنستجرام رسميًا.. والمؤثرون يودعون المتابعين : هنشحت

فيديو

محدش بيسأل عليا.. نجوى فؤاد تبحث عن عمل وتشكو التجاهل.. فيديوجراف

الأرصاد تحذر: المصريون على موعد مع ليلية شديدة البرودة ودرجة الحرارة 8

سعر اللحوم يصل لـ 95 جنيها.. هل ستنخفض السلع الغذائية؟

مشاهد خادشة للحياء.. هجوم حاد على الفيلم الفلسطيني صالون هدى.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

أمينة الدسوقي تكتب: تمكين المرأة .. الطريق لبناء المجتمع

أميرة خلف تكتب: فى اليوم العالمي للمرأة..نساء خرجن عن فطرتهن بحبر قلمهن

أحمد بركات يكتب: التناول الدرامي أولى خطوات تطبيع الشذوذ عربيًا

د.علاء الشال يكتب: أسرار مهمة لحياة أسرية سعيدة (1)

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

الخرس الزوجي.. القاتل الصامت

د. ماريان جرجس

لكي تنجح قمة المناخ في شرم الشيخ

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. المواجهة التشريعية لخطر الوساطة العقارية

كريمة أبو العينين

الفيس والعم سام

إبراهيم شعبان

جائحة الأسعار.. موجة عالمية وتأثيرات داخلية

إلهام أبو الفتح

الأسعار.. ورمضان!

نجاة عبد الرحمن

الحرب السرية بين روسيا وأمريكا

عبدالمعطى أحمد

يوم الشهيد

اﻟﻤﺰﻳﺪ