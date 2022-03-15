أحمد الروبي يطرح كليب "علاقة مؤذية".. فيديو

أصدر الفنان أحمد الروبي، عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “يوتيوب” وجميع المنصات الغنائية والموسيقية، أغنية جديدة من كلماته وألحانه بعنوان "علاقة مؤذية".

الأغنية من توزيع رامي تلجي، الأغنية تعتبر تمردا على رومانسية أحمد الروبي التي اعتادها منه الجمهور.





أحمد الروبي يكتب ويلحن ويغني، ويحب تقديم أغاني لفنانين أخرين، وقال أنه سعيد بكثرة الأغاني التي سيتم طرحها في الشهور الحالية قال أنها فرصة جيدة للجميع لتقديم أنواع مختلفة من الأنماط الموسيقية والأنواع وهي وجبة مفيدة للجمهور.

وكان أحمد الروبي قد قدم من قبل مجموعة من الأغاني الناجحة مثل "سقفة" و التي قدمها في مهرجان الجونة منذ عامين وحققت نجاحا كبيرا وملايين المشاهدات، بالاضافة الى أغنية "سنة بنودعها" و "رقص لي السنة"

