سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة: مصر لديها قدرة على استغلال الأزمات للتقدم للأمام

أكد هونج جين ووك، سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، أن مصر هى الشريك الأساسي لكوريا الجنوبية، حيث إنها من الدول التى تستطيع التغيير من نفسها واستغلال أزماتها للتقدم للأمام.

وطالب “ووك” بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، حيث إن العالم لا يحتاج إلى أزمات أخرى، ويكفيه ما عاناه من أزمة جائحة كوفيد 19، وأشاد بتنظيم مصر مؤتمر “COP27" للتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال كلمته في اللقاء الدي دعا إليه النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ورئيس الشعبة العامة للمستثمرين، بحضور أعضاء المجلس المصرى الأوروبى، للترحيب بالسفراء الجدد إلى مصر، ومناقشة التطورات الجارية على الصعيد الدولى وتداعياتها.

وأكد محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، أن مصر قريبا لن تعانى من أزمة نقص القمح كأثر من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتا إلى أن مصر زرعت نحو 250 ألف فدان من القمح.

وقال محمد أبو العينين إن مجلس الوزراء أعلن عن تيسيرات للمزارعين لتشجيعهم على زيادة الرقعة الزراعية من القمح خلال الفترة المقبلة.