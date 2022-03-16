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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوط أول إيجابي بين الاتحاد السكندري والإسماعيلي

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري

سيطر التعادل الإيجابي ١-١ على أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين الاتحاد السكندري ونظيره الإسماعيلي  ضمن منافسات الجولة الـ 12 من بطولة الدوري المصري .

بدأ اللقاء بضغط هجومي من قبل لاعبي الإسماعيلي حتى تمكن محمد الشامي من إحراز هدف التقدم في الدقيقة ٢٥ من خلال تمريرة من أحمد مدبولي من وسط الملعب إلى محمد الشامي الذي حصل على الكرة بعد التحام مع عبد الله نصيب ليسجل الكرة بالقدم اليسرى في الشباك.

ولم تمر دقائق قليلة حتى تمكن لاعبو الاتحاد السكندري من إحراز هدف التعادل في الدقيقة ٢٧ عن طريق خالد الغندور من خلال  من أحمد عادل ميسي إلى خالد الغندور قائد الاتحاد الذي سدد كرة يسارية لتسكن شباك محمد فوزي حارس مرمى الإسماعيلي.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز التاسع برصيد  ١٤ نقطة بينما يتواجد الإسماعيلي في المركز الأخير برصيد  ٥نقاط بجدول ترتيب الدوري المصري. 


وخاض الاتحاد السكندري المباراة بتشكيل مكون من :-
أحمد يحيي - عبدالله نصيب- بنجامين بواتنج- محمد عبد السلام- صبري رحيل- هشام صلاح- أحمد نبيل مانجا- مروان عطية- خالد الغندور-ميسي - مابولولو.


بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-
محمد فوزي في حراسة المرمي وعصام صبحي وباهر المحمدي ومحمد هاشم وعمرو الحلواني في خط الدفاع ومحمد عادل ومحمود عبد العاطي دونجا وأحمد مدبولي وعمر الوحش ومحمد عبد السميع في خط الوسط ومحمد الشامي في خط الهجوم.

خالد الغندور الاتحاد السكندري الاسماعيلي مدبولى ترتيب الدورى محمد عبد السلام الدوري المصري عمرو الحلواني

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