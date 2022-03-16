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رئيس التحرير
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ديني

مركز الإرشاد الزواجي بدار الإفتاء: الطلاق العاطفي يبدأ بالخلافات حول المصاريف.. فيديو

دار الافتاء
دار الافتاء

نشر مركز الإرشاد الزواجي التابع  لدار الإفتاء المصرية عبر صفحته على الفيسبوك فيديو يوضح معنى الطلاق العاطفي وأسبابه ونتائجه.

وقال الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر: "إن الطلاق النفسي والطلاق العاطفي لو وقفناه في المراحل المبكرة أفضل، وأول مرحلة في الطلاق العاطفي الخلافات المستقبلية سواء المصاريف أو تربية الأولاد وغيره.

وأضاف المهدي: هذه الخلافات لن تجلب السعادة أو الاستقرار، المرحلة التي بعد الخلافات هي الاحساس بالألم ، أن يكون الأسلوب جارح،  ثم المرحلة التي تليها مرحلة المرارة، ثم الإحساس بالرغبة في الانتقام كل طرف يريد أن يؤلم الطرف الآخر، ويستمر هذا السيناريو حتى نصل لمرحلة اليأس من التغيير التي تتبعها مرحلة الإجهاد، فالمرحلة الأخيرة الاحتراق.

في سياق متصل رد إلى الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، سؤال يقول "ما هو الطلاق البائن بينونة صغرى؟ وما هي آثاره ؟

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن الطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي يكون بالطَّلقةِ البَائنةِ الواحدة، وبالطلقتين البائنتين، وهو الطلاق على مال (الإبراء)، أو الخلع، أو قبل الدخول.

وذكر مستشار المفتي، أن آثاره هي - نقصان عدد الطلقات التي يملكها الزوج- قطع العلاقة الزوجية في الحال بعد صدور الطلاق- لا توارث بين الزوجين إن مات أحدهما، لانقطاع الحياة الزوجية بينهما من تاريخ صدور الطلاق- إذا أراد الزوج مراجعة زوجته والعودة إليها مرة أخرى؛ فلا بد من عَقدٍ جَديدٍ ومهر جديد ورضا الزوجة؛ سواء حصل ذلك خلال العدة أو بعد انتهائها- يجب مُؤَخَّر الصداق للزوجة فور صدور الطلاق وذلك ما لم تكن المطلقةُ قد أبرأت مُطلِّقَها منه من قبلُ - لا تجب نفقتها ولا سُكْناها على الزوج في عدتها بخلاف الطلاق الرجعي .

الطلاق المعلق

 قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه يكاد يكون الطلاق المعلق لا يقع بنسبة كبيرة ، لأنه لا يوجد زوجل يحلف على زوجته بالطلاق أنها لو فعلت أمر معين لصارت مطلقة، إلا بغرض التهديد.

وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، عبر البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، أنه بالتحقيق مع آلاف الحالات التي ترد إلى دار الإفتاء بشأن الطلاق المعلق، تبين أن الرجل يريد التهديد للمرأة بألا تفعل شئ أو يأمرها بفعل شئ آخر.

وأشار إلى أن الخلاصة أن القصد ليس الطلاق في النهاية، والأفضل على الرجل ألا يستخدم ألفاظ الطلاق المعلق لأن المرأة تشعر بأنها رخيصة وأصبحت حياتها معلقة على فعل شئ أو الامتناع عن آخر.

وأكد عويضة عثمان، أن الحياة الزوجية أقدس وأرفع عن مثل هذه الأفعال ، مناشدا الأزواج والزوجات بالابتعاد عن هذه الحالات التي تفسد عليهم حياتهم الزوجية وتوقعهم في الحرج.

 

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