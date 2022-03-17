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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدراجة نارية مستأجرة.. ضبط تشكيل عصابي لسرقة المواطنين بالطرق العامة بالجيزة

الاجهزة الامنية
الاجهزة الامنية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط عصابة سرقة المواطنين في الطريق العام.
 

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يأتي ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة من مرتكبى جرائم السرقات بكافة أنواعها.

حيث تبلغ للإدارة العامة لمباحث الجيزة، بقيام (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات المواطنين بالطريق العام بأسلوب الخطف بإستخدام دراجات نارية "مُستأجرة" مُتخذين من دائرة قسم شرطة الطالبية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعلى الفور وجه اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة كشف ملابسات الوقائع.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبطهم.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب عدد 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب بدائرة القسم، وأرشدوا عن المسروقات وأضافوا بإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها.

تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

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