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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيمن يونس: اختيارات كيروش لقائمة المنتخب بمواجهة السنغال تكشف عن حيرته

صدى البلد

أكد الكابتن أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مدرب كبير ولديه خبرة كبيرة، معربا عن ثقته التامة في اختيارات المدرب لقائمة المنتخب أمام السنغال.

وقال أيمن يونس في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام، إن انضمام محمد مجدي افشه نجم الأهلي يكشف عن حيرته ما بين اللعب بطريقة 4-2-3-1 او بطريقة  4-3-4.

وأضاف أن المنتخب يحتاج للدعم النفسي خلال الفترة المقبلة، مطالبا الجماهير بنسيان ألوان قمصان اللاعبين والتركيز فقط علي كونهم داخل الملعب يلعبون باسم مصر.

وتابع أن مواجهة السنغال لن تكون سهلة ولكن المنتخب قادر علي تجاوزها والتأهل لكأس العالم في قطر وإسعاد الجماهير.

وأشار أيمن يونس إلى أن كيروش اختار من يخدم خطته وطريقة لعبه وعلي الجميع تقبل الأمر كما هو.

 

الأهلى الزمالك منتخب محمد مجدى افشة أيمن يونس اون سبورت اف ام

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