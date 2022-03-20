عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

النقل : مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي لإنشاء ميناء بالمنيا لتصدير السكر

مذكرة التفاهم
مذكرة التفاهم

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور الدكتور هشام أبوزيد وزير النقل السوداني والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والكابتن  محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي  مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي  للتعاون المستقبلي في مجال النقل البحري والنهري بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم .


حيث وقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعه المصريه للمحطات متعددة الاغراض و سيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعة موانئ أبوظبي وذلك بشأن  إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة  وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.


كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم الثانية بين الهيئة العامة للنقل النهري و تحالف كل من مجموعة موانئ  أبو ظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل ميناء نهري وتفعيل نقل البضائع والأفراد و إنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا وذلك استعداداً لعمل صومعة لتخزين السكر و تصديره من خلال ميناء دمياط  و تجهيز المناطق اللوجيستية هناك المخصصة لذلك الغرض ، كما تشمل أيضاً  مذكرة التفاهم عمل الدراسات الخاصة بنقل الركاب فى إطار المشروع القومى لهيئة النقل النهري لتفعيل نقل الركاب بين المحافظات وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم اللواء مفيد صلاح شحاتة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و سيد المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.


كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و هيئه ميناء الاسكندريه بشأن التعاون في مجال برامج التدريب  وقام بتوقيع  مذكره التفاهم كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و الربان طارق شاهين رئيس هيئه ميناء الاسكندريه

جاء ذلك خلال افتتاح  الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدورة الحادية عشر للمؤتمر  الدولي للنقل  البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور  الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الفريق  اسامة ربيع  رئيس هيئة قناة السويس والدكتور  إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري   ورئيس المؤتمر  كليوباترا دومــــبيا، رئيس الجامعة البحرية العالمية، مالمو السويد والدكتورة   دينا الظاهــــــــر، مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورؤساء الموانئ المصرية ولفيف من خبراء النقل البحري.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد قاسم: تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال في بداية شهر رمضان

ارتفاع جديد في أسعار السجائر الأجنبية| القائمة الكاملة

خلفًا لإبراهيم حجازى.. قرار جمهوري بتعيين عضوة جديدة في مجلس الشيوخ

مصرع 4 من أسرة واحدة في حريق شبرا الخيمة..والأهالي:«منعرفش عنهم حاجة»|تفاصيل

الأرصاد تحذر: انخفاض في درجات الحرارة وعودة للأمطار والرياح.. فيديو

تغيير موعد صرف مرتبات شهر مارس 2022 بسبب شهر رمضان| جدول المواعيد

أطلب الدعاء ممن يحبوني.. إصابة وفاء عامر بكدمات في أنحاء جسدها

موجة برد جديدة.. الأرصاد تحذر من طقس الأيام القادمة وفرص لسقوط أمطار

ترشيحاتنا

عرض خيالي لا يمكن رفضه.. هل يصبح محمد صلاح الأغلى في تاريخ كرة القدم ؟

إحدى الفتيات سلوكها سيء.. ماذا قالت شاهدة النفي الأول في قضية الاتجار بالبشر ؟

"النقل": تعاون مع موانئ أبوظبي لإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بالعين السخنة

النقل : مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي لإنشاء ميناء بالمنيا لتصدير السكر

وزير النقل: مصر وضعت سياسة بحرية متكاملة لبناء استراتيجية الاقتصاد الأزرق الوطني

وفاة زكى فطين عبد الوهاب.. قصته مع السرطان واللحظات الأخيرة فى حياته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد البرتقال.. ومخاطر الإكثار من تناوله

ابتكار جاكيت يمكنه تسجيل ضربات القلب ويعمل كـ ميكروفون لضعاف السمع |صور

ترتيب صادم.. مصر في المركز 129 على مقياس السعادة العالمي

موقف محرج.. وزير بريطاني سابق يتناول طعام كلاب الملكة بالخطأ

فيديو

كسر وكدمات .. إصابات بالجملة تلاحق وفاء عامر |فيديوجراف

طليق منة عرفة يخرج عن صمته: مكالمة تليفونية كانت سبب الانفصال "فيديوجراف"

ويجز يقدم أغنية مصورة ضمن فيلم "كباتن الزعترى"

كارمن سليمان: أنا عصبية وتعرضت للتنمر.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

هل نحن في زمن الـ "ويجز"؟!

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

مجدي أبوزيد

المجتمع المصرى يحصد نتاج الفن الهابط

محمد مندور

كلنا واحد لمواجهة جشع التجار

عبد المعطى أحمد

هذه الحرب متى تنتهي؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ