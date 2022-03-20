النقل : مذكرة تفاهم مع موانئ أبوظبي لإنشاء ميناء بالمنيا لتصدير السكر

شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل وبحضور الدكتور هشام أبوزيد وزير النقل السوداني والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي مراسم توقيع مذكرتي تفاهم بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانئ أبوظبي للتعاون المستقبلي في مجال النقل البحري والنهري بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في أعمالهم .



حيث وقع مذكرة التفاهم الأولى اللواء عبد القادر درويش رئيس المجموعه المصريه للمحطات متعددة الاغراض و سيف المزروعي رئيس قطاع النقل بمجموعة موانئ أبوظبي وذلك بشأن إدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة والتي يتم توقيعها في إطار تنفيذ وزارة لمشروع استكمال تطوير ميناء السخنة وفقاً لأحدث النظم العالمية ليكون من أهم الموانئ المصرية المحورية في البحر الأحمر لخدمة حركة التجارة بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا.



كما شهد وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم الثانية بين الهيئة العامة للنقل النهري و تحالف كل من مجموعة موانئ أبو ظبي وشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض لإدارة وتشغيل ميناء نهري وتفعيل نقل البضائع والأفراد و إنشاء ميناء نهرى بمحافظة المنيا وذلك استعداداً لعمل صومعة لتخزين السكر و تصديره من خلال ميناء دمياط و تجهيز المناطق اللوجيستية هناك المخصصة لذلك الغرض ، كما تشمل أيضاً مذكرة التفاهم عمل الدراسات الخاصة بنقل الركاب فى إطار المشروع القومى لهيئة النقل النهري لتفعيل نقل الركاب بين المحافظات وقد قام بتوقيع مذكرة التفاهم اللواء مفيد صلاح شحاتة رئيس الهيئة العامة للنقل النهري واللواء بحري عبد القادر درويش رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض و سيد المزروعي رئيس قطاع الموانئ بمجموعة موانئ أبوظبي.



كما شهد الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بين معهد تدريب الموانئ التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و هيئه ميناء الاسكندريه بشأن التعاون في مجال برامج التدريب وقام بتوقيع مذكره التفاهم كل من الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري و الربان طارق شاهين رئيس هيئه ميناء الاسكندريه

جاء ذلك خلال افتتاح الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل الدورة الحادية عشر للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجيستيات والذي شهد حضور الدكتور هشام ابوزيد وزير النقل السوداني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح و الفريق اسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم وتكنولوجيا النقل البحري ورئيس المؤتمر كليوباترا دومــــبيا، رئيس الجامعة البحرية العالمية، مالمو السويد والدكتورة دينا الظاهــــــــر، مديرة إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية ورؤساء الموانئ المصرية ولفيف من خبراء النقل البحري.