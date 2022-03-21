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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

«التنسيقية» تفتح نقاشا حول سلاسل الإمداد والتضخم.. بعد قليل

تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،بعد قليل  صالونا نقاشيًا تحت عنوان "سلاسل الإمداد والتضخم والحرب، لماذا تتأثر معيشة المصريين بارتفاع الأسعار؟ وماذا نفعل؟".

ويهدف صالون التنسيقية التعريف بالأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية في العامين الأخيرين بعد جائحة كورونا، بدء من إرتفاع الطلب العالمي وأزمة سلاسل الإمداد والتوريد، وتأثير التغيرات المناخية على الإنتاج العالمي من الغذاء والطاقة، وصولًا للحظة الذروة الحالية بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير تلك الحرب على رفع أسعار السلع في كافة بلدان العالم، بالإضافة إلى مناقشة كيفية التعامل مع التضخم العالمي وتلك الأزمة.

يشارك في الصالون كل من: النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والدكتور مدحت نافع، مستشار وزير التموين والرئيس السابق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، النائبة مارسيل سمير عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومحمد سالم، عضو التنسيقية.

ويدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية.

 

وزير التموين تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين جائحة كورونا مجلس النواب ارتفاع الأسعار

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