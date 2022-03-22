طاقة النواب: زيادة الرواتب والمعاشات بدءًا من أبريل قرار حكيم

قال النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن حزمة الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية، بقيمة 130 مليار جنيه، والتي أقرتها الحكومة بتوجيهات السيسي للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وموجة التضخم وتخفيف آثارها على المواطنين، تعكس اهتماما كبيرا بالمواطن المصري واحتياجاته.

ونوه صالح، في تصريحات له اليوم، بقرار الحكومة واعتبارًا من مرتب شهر أبريل المقبل، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية التى تمت زيادتها لتكون بنسبة 8%، وفي الوقت ذاته منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى أو ما يقابله فى المكافأة الشاملة لكل منهم بحد أدنى 100 جنيه شهريًا، ودون حد أقصى، إضافة إلى قرار الحكومة بتدبير 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

كما أشار رئيس طاقة البرلمان، إلى تخصيص 190.5 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة 13% بحد أدنى 120 جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، مؤكدا أنها قرارات عملية وتصب في صالح المواطن المصري وتراعي الزيادات الأخيرة بالأسعار.

وأضاف النائب صالح عوض الله، أن الثقة تزداد يومًا بعد آخر في القيادة السياسية المصرية وحكمتها في التعامل مع مختلف الأزمات الاقتصادية والسياسية الطارئة، وقدرتها في العبور بالوطن وسط العواصف.