أكرم حسني: «مكتوب عليا».. عمل مميز ومسئولية كبيرة وأتمنى يرضي الناس|فيديو

قال الفنان اكرم حسني ، إن مسلسل مكتوب عليا الذي يعرض في السباق الرمضاني يعتبر مسؤولية كبيرة وأتمنى أن أكون في حجمها .

تابع اكرم حسني في مداخلة خلال مداخلة هاتفية " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:، حاجة تخوف المسؤولية وفكرة المسلسل مضمونها كيف نتعامل مع ما هو مكتوب علينا ".

ولفت أكرم حسني إلى أن عمله مع المخرج خالد الحلفاوي يعتبر من الشخصيات المميزة على المستوى الإنساني ولا يكفيه صفحات في الكتابة عنه بالإضافة إلى تفاؤله به حيث إنه منذ عمله معه في مسلسل " الوصية " وهو متفائل به جداً لما حققه من نجاح باهر ".

والتقط أطراف الحديث خالد الحلفاوي مخرج المسلسل ، أن الاعمال الكوميدية في مسيرته الفنية هي مفضلة لاي مخرج

تابع خالد الحلفاوي : بس رغم ذلك أحب أعمل أعمال في أعمال فنية أخرى بخلاف الكوميدي ".

وحول إقدامه على العمل الكوميدي مقارنة بوالده الذي انتهج الخط الدرامي في مسيرته الفنية قال : مش عارف مين زقني فيها تقريباً الحاج أحمد السبكي أول مرة ".

وأشار خالد الحلفاوي ، إلى أن مسلسل " مكتوب عليا " ومشاركة هنادي مهنا التي تعمل معه لأول مرة قال : هنادي دي قصة مختلفة وعمري في حياتي ما شفت حاجة زي كده دي معايا مساعدة مخرج وبتحرك مجاميع وبتعلم الناس الرقص في مشاهد الرقص وملتزمة بمواعيدها وهي بصراحة اختراع لم أرى مثلها على مدار عشرين عاما.

وشدد أن ما يميز عمل مكتوب عليا مقارنة بالوصة قال : "الوصية" كان لمجرد الضحك للضحك لكن مكتوب عليا فكرة جديدة عبارة عن حدوته تدفع الجمهور لمشاهدتها لكنها تجذب المشاهد لمتابعتها بسبب مضمونها الذي يدعو للتأمل بخلاف الضحك ".