عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أكرم حسني: «مكتوب عليا».. عمل مميز ومسئولية كبيرة وأتمنى يرضي الناس|فيديو

أكرم حسني
أكرم حسني

قال الفنان اكرم حسني  ، إن مسلسل  مكتوب عليا الذي يعرض في السباق الرمضاني  يعتبر مسؤولية كبيرة  وأتمنى أن أكون في حجمها  .

تابع اكرم حسني  في  مداخلة خلال  مداخلة هاتفية " خلال  برنامج " كلمة أخيرة  " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON:، حاجة تخوف المسؤولية  وفكرة المسلسل   مضمونها كيف نتعامل مع  ما هو  مكتوب علينا ".

ولفت أكرم حسني إلى أن عمله مع المخرج خالد الحلفاوي يعتبر من الشخصيات المميزة على المستوى الإنساني ولا يكفيه صفحات في الكتابة عنه بالإضافة  إلى تفاؤله به  حيث  إنه منذ عمله معه في مسلسل " الوصية "  وهو متفائل به  جداً لما حققه من نجاح باهر ".

والتقط  أطراف الحديث خالد الحلفاوي مخرج المسلسل ، أن الاعمال الكوميدية  في مسيرته الفنية هي مفضلة لاي مخرج  
تابع خالد الحلفاوي : بس رغم ذلك أحب  أعمل   أعمال في   أعمال فنية أخرى   بخلاف الكوميدي ".

وحول إقدامه  على العمل الكوميدي مقارنة  بوالده الذي انتهج الخط الدرامي في مسيرته الفنية قال : مش عارف مين زقني فيها تقريباً الحاج أحمد السبكي أول مرة ".

وأشار خالد الحلفاوي ، إلى أن مسلسل " مكتوب  عليا " ومشاركة هنادي مهنا  التي  تعمل معه لأول مرة قال : هنادي دي قصة مختلفة وعمري في حياتي ما شفت  حاجة زي كده دي معايا مساعدة مخرج  وبتحرك مجاميع وبتعلم  الناس الرقص   في مشاهد الرقص وملتزمة بمواعيدها  وهي بصراحة   اختراع لم أرى مثلها على مدار عشرين عاما.

وشدد أن ما يميز عمل مكتوب عليا مقارنة بالوصة قال : "الوصية" كان  لمجرد  الضحك للضحك لكن مكتوب عليا فكرة جديدة عبارة عن حدوته   تدفع الجمهور لمشاهدتها لكنها تجذب المشاهد لمتابعتها بسبب مضمونها الذي يدعو   للتأمل بخلاف الضحك ".

 

خالد الحلفاوي الفنان اكرم حسني الانسان اكرم حسني هنادي مهنا اعمال فن السبكي المخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صقيع حاد.. ذروة الموجة الباردة تضرب مصر اليوم| متى يتحسن الطقس؟

بالأسعار الجديدة| عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الاسبوع .. تفاصيل

السجن 15 عاما لتربي عاشر سيدة متوفاة داخل مقابر حلوان

احسب هتقبض كام أول أبريل.. كل ما تريد معرفته عن زيادة المعاشات

لسوء الأحوال الجوية.. محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غدا

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 22- 3- 2022

شديد البرودة .. درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم

الأرصاد: «الشتاء لسه مكمل».. وتعلن موعد تحسن الطقس|فيديو

ترشيحاتنا

بمكالمة هاتفية.. باهر المحمدي على ردار الزمالك في الموسم المقبل

أفضل وقت لقراءة القرآن في رمضان .. وهل يشترط الترتيب والوضوء

هددهن عبر فيسبوك.. عقوبات رادعة تواجه المتهم بابتزاز الفتيات في الدقهلية

سميرة أحمد: أنور وجدي تنبأ بنجوميتي..وحصلت على جنيه واحد في أول عمل|فيديو

موسيماني يرفض الراحة ويكلف محللي الأداء بتجهيز ملف كامل عن الهلال السوداني

الخطيب يدرس إعفاء الثلاثي المصاب من نسبة المشاركة في الموسم الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 3 محاولات تهريب كبرى بمطار القاهرة.. صور

أعمق محطات السيرة الذاتية .. أسباب نجاح فيلم Belfast المرشح لسبع جوائز أوسكار

أول سيارة SUV كهربائية في تاريخ مازيراتي.. انطلاق جريكاليه لأول مرة عالميًا|بالصور

جاريد ليتو يحتفل بالعرض الخاص لفيلمه Morbius في برلين ..صور

فيديو

التصدي للاحتكار وتوفير السلع.. 10 قرارات حكومية جديدة لتخفيف العبء عن المواطن|فيديو

بالأسعار الجديدة.. عرض لـ محمد صلاح بـ 13 مليون جنيه في الأسبوع|فيديوجراف

من أبريل المقبل .. الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين وأصحاب المعاشات

مهنتنا بتطفش الرجالة.. تصريحات إيناس الدغيدي تثير الجدل.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

مني أحمد

الفكرة

كريمة أبو العينين

بلد المكروه

إلهام أبو الفتح

اللهم .. بلغنا رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ