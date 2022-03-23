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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

الأردن: إعلان النتائج النهائية للانتخابات البلدية والأمانة واللامركزية خلال ساعات

صدى البلد

 أكد الناطق باسم الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية محمد خير الرواشدة، إنه سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان ، خلال مؤتمر صحفي سيعقد ظهر اليوم الأربعاء.

وبين الرواشدة  أن النتائج الأولية الآن في طور التجميع والتدقيق من قبل لجان الانتخاب، وذلك تمهيداً لإعلانها بشكل نهائي خلال ساعات قليلة، مشيرا الى أن الهيئة تواصل استقبال محاضر تجميع النتائج حتى يتسنى لمجلس مفوضي الهيئة تدقيق المحاضر والمصادقة عليها بعد التأكد من تطابق النتائج الإلكترونية ومقارنتها مع الورقية، ونشرها لاحقا على الموقع الالكتروني الخاص بالهيئة وفي الجريدة الرسمية.

وبلغت نسبة الاقتراع في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية ومجلس أمانة عمّان، 29.64% في جميع محافظات الأردن، وفق الهيئة المستقلة للانتخاب، فيما بلغ المجموع الكلي للمقترعين 1.363465 مليون ناخبا وناخبة.

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الهيئة المستقلة للانتخاب الأردنية محمد خير الرواشدة مجلس أمانة عم ان النتائج الأولية

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