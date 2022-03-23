صرف مكافأة تشجيعية لمدير ووكيل ومسئول الشؤون الإدارية بمدرسة بالشرقية

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صرف مكافأة تشجيعه لمدير ووكيل مدرسة اللواء عبد المنعم نبيه الابتدائية التابعة لإدارة بلبيس التعليمية ومسؤول الشؤون الإدارية بالمدرسة ، نظراً لما لمسه خلال زيارته المفاجئة للمدرسة صباح اليوم من انتظام للعملية التعليمية ونظافة الفصول المدرسية وأداء المعلمين والعاملين لواجبهم على الوجه الأكمل وتطبيقاً لمبدأ الثواب والعقاب بمكافأة المُجد ومجازاة المقصر.

اطلع المحافظ على سجل الحضور والانصراف للتأكد من التزام العاملين وأعضاء هيئة التدريس بمواعيد العمل بالمدرسة والتوقيع بما يفيد الحضور وذلك لتحقيق الانضباط في العمل.

تفقد محافظ الشرقية الفصول المدرسية وأدار حواراً هادئاً مع الطلاب وحثهم على التزود بالعلم والمعرفة والحصول على الدرجات النهائية في المواد الدراسية ، مؤكداً أن المحافظة تسعى لتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب فهم أملنا في مستقبل مشرق لبناء مصرنا الجديدة التي نحلم بها.

وطالب المحافظ أعضاء هيئة التدريس ببذل مزيد من الجهد والعمل للارتقاء بالمنظومة التعليمية ، مقدماً الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية لما لمسه من الانضباط والالتزام داخل المدرسة.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة لكافة المنشآت التعليمية بنطاق المحافظة لمتابعة انتظام سير العملية التعلمية والتأكد من تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المقصرين.