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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

"العادات الشعبية" للراحل سميح شعلان أحدث إصدارات الثقافة الشعبية

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة د.هيثم الحاج علي ، في سلسلة الثقافة الشعبية كتاب ، للراحل د.سميح شعلان الذي وافته المنية أمس ، والكتاب بعنوان "مدخل لدراسة العادات الشعبية.. أسس نظرية ودراسات ميدانية.

ينقسم الكتاب إلى ثلاثة أبواب وعدة فصول ، يتناول الباب الأول موضوعات المأثورات الشعبية وتحديد ملامحها وتعريفاتها.

أما الباب الثاني فقد اهتم بالعادات الشعبية بين المفهوم والاتجاهات المنهجية ، والقضايا النظرية ، وهو طرح مؤسس لفهم العادات من خلال التعاريف المختلفة لها. كما يعرض هذا الباب في فصوله للمناهج العلمية الحديثة التي استعان بها باحثو هذا المجال لتسير وجهتهم وتحدد اتجاههم.

والباب الثالث يعرض تصور الراحل عن الموضوعات الرئيسية والفرعية للعادات الشعبية.

كما يتضمن الكتاب عرض لدراسات ميدانية أجراها الراحل د.سميح شعلان ، في مجتمعات مصرية مختلفة وفي موضوعات تثبت شدة العلاقات بين العادات الشعبية وغيرها من موضوعات علم الفولكلور.

الهيئة المصرية العامة للكتاب هيثم الحاج علي سلسلة الثقافة الشعبية كتاب سميح شعلان دخل لدراسة العادات الشعبية أسس نظرية ودراسات ميدانية

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