تهيئة اللاعبين لمواجهة الجماهير..محمد يوسف يوجه نصيحة لـ كيروش قبل مباراة السنغال

وجه محمد يوسف مدرب فريق الأهلي السابق رسالة ل كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب وضياء السيد المدرب العام بشأن مواجهة السنغال في التصفيات الاخيره للتأهل لكأس العالم قطر ٢٠٢٢

وأكد محمد يوسف في تصريحات عبر أثير اون سبورت اف ام أن هناك العديد من العناصر داخل المنتخب لم تشارك وسط أجواء جماهيريه كبيره ما قد يؤثر سلبا علي الأداء داخل الملعب

واضاف أن ضياء السيد وكيروش لديهما دور كبير في تأهيل اللاعبين نفسيا ومعنويا لمواجهة الجماهير وإزالة الرهبة لديهم .

وتابع أن محمد عبدالمنعم وعمر كمال لم يعتادوا علي اللعب وسط أجواء جماهيرية مثل هذه ما قد يؤثر علي الأداء.

وأكمل أن المنتخب قادر تجاوز السنغال والتأهل مشددا على أن المنتخب فرصته أقوي في الفوز والتأهل.

وتابع أن المنتخب يمتلك فرصا أكبر للفوز أمام السنغال والهزيمة في نهائي كأس الأمم الأفريقية ستكون أكبر دافع للفوز الجمعة المقبل .