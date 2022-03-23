السفيرة منى عمر: الرئيس السيسي سند وظهر لكل سيدة مصرية

علقت ، على تكريم الرئيس السيسي لها، قائلة:" تكريم يطوق عنقي ..أنا فخورة وسعيد للغاية بتكريمي من قبل الرئيس السيسي".

وأضافت "منى عمر" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"،:" تكريمي اليوم هو بمثابة تكريم للمرأة و لـ وزارة الخارجية المصرية"، مشددة على أنه تكريم مزدوج وفخورة بتكريمي".

واسترسلت:" المرأة المصرية حصلت على اهتمام واضح خلال الفترة الحالية، متابعة:" علينا أن نحتفل بتلك الفترة، نتيجة ما حصلت عليه المرأة من دعم وتكريم من قبل الرئيس".

وأكملت:" الرئيس السيسي سند وظهر لكل سيدة مصرية، متابعة: تمكين المرأة من أهم مؤشرات تقدم الدول وتطورها.