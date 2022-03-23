الأردن يعلن إحباط محاولة تسلل من الأراضي السورية

أعلن الأردن، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن مصدر عسكري مسئول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قوله إن "المنطقة العسكرية الشمالية، ضمن منطقة المسئولية، أحبطت اليوم على واجهتها محاولة تسلل شخص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وأضاف المصدر أنه "تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إلقاء القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة".

وشدد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية "تقف دوما بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم وتطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب".