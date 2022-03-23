انفجار ضخم يضرب العاصمة اليمنية عدن

كشف مصدر أمني يمني عن انفجار هز العاصمة اليمنية المؤقتة عدن .

ووقع الانفجار في المنطقة الخضراء شمال شرق عدن، وبحسب المصدر فإن " الانفجار وقع بالقرب من محطة اليمداء واستهدف القيادي في الحزام الامني كليب الداؤودي.

ولفت المصدر إلى أن الانفجار عبارة عن سيارة تاكسي مفخخة ارتطمت بسيارة القيادي الداؤودي.

وعن حصيلة الضحايا قال المصدر إن ثلاثة أشخاص قتلوا ولاتزال الحصيلة مرشحة للزيادة.

ولم يعرف حتى اللحظة مصير القائد الداوودي.

إلى ذلك أكدت معلومات استخبارية زرع 10 سيارات مفخخة في عدن قبل 3 أيام ولا تزال العمليات جارية لكشف مواقع باقي هذه العربات المفخخة.