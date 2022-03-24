إحدى المكرمات من الرئيس: زوجي توفي وعمري 19 عاما وترك لي طفلتين

تحدثت إقبال فايز لبيب إحدى المكرمات في يوم المرأة المصرية عن قصتها المؤثرة التي بسببها تم تكريمها أمام الرئيس السيسي،قائلة: " أن زوجها توفي في حادثة وهي عمرها 19 عاماً، وترك لها طفلتين"

قالت إقبال فايز لبيب، إنها كانت تعيش في الصعيد المعروف بعاداته و تقاليده ، متابعة: العادات كانت صعبة عليها مع صغر عمرها وهي أم ، مؤكدة أنها أهتمت بتربية بناتها علي حب الكنيسة ،الصلاة ،العيب والحرام.

وأضافت إقبال فايز إحدي الأمهات المكرمات اثناء أستضافتها في برنامج"مساء دي أم سي " المذاع علي قناة "دي أم سي" أنها توقفت عن العمل عندما وصلوا بناتها لمرحلة الثانوية العامة،بمساندة من أخيها ،موضحة أن أحدي بناتها ألتحقت بكلية التجارة ، و الأخرى بكلية الصيدلة.

وأوضحت إقبال فايز لبيب ،أن ابنتها تكرمت من المحافظ لحصولها علي الدبلومة الأكلينيكة ،مضيفة أن أخوها وأخ زوجها كانوا بمثابة أبوين لبناتها ،وأنها ترى أن ما حدث معها معجزة من الله.

