وزير التموين :مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية عن وجود مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح.

وقال وزير التموين- فى تصريحات له خلال مؤتمر صحفي على هامش افتتاح معرض "أهلا رمضان" -إنه خلال الأسبوع القادمة سيكون هناك مفاوضات مع الأرجنتين لاستيراد القمح في إطار خطة الوزارة لتنويع مصادرها من استيراد القمح، لافتا إلى إجراء مفاوضات مع الهند وفرنسا والولايات المتحدة خلال الفترة المقبلة.

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن احتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية آمن، موضحا أن احتياطي الزيت يكفي من 6.6 شهر، فيما يبلغ احتياطي القمح أكثر من 3.5 شهر، وسيبدأ موسم توريد القمح المحلي أول أبريل الذى من المستهدف توريد ما يتراوح من 5.5 إلى 6 ملايين طن ليكفي احتياطي القمح حتى نهاية 2022.

معرض "أهلا رمضان"

وكان الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس للوزراء، قد افتتح معرض "أهلا رمضان" بالقاهرة بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية.