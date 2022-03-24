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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بدخن 60 سيجارة يومياً.. طلعت زكريا يكشف تفاصيل خضوعه لـ"قلب مفتوح"| نوستالجيا

الفنان الراحل طلعت
الفنان الراحل طلعت زكريا

حل الفنان الراحل طلعت زكريا، ضيفاً في حوار سابق مع الإعلامي مفيد فوزي على “دريم زمان”، وتحدث عن أسباب خضوعه لعملية قلب مفتوح.


وقال الفنان طلعت زكريا، أن والده كان يضربه بسبب تدخينه للسجائر منذ الصف الثاني الإعدادي، معقباً: "أنا بكح دايماً من السجاير، وخضعت لعملية قلب مفتوح بسببها بردو، وحصلي انسداد في الشرايين".


وأضاف طلعت زكريا، أنه كان يدخن أكثر من 60 سيجارة في اليوم الواحد، معقباً: "والقلب كان صامد ومش بيشتكي ولما فاض بيه الكيل انفجر ومبقاش فيه نفس".


وتابع الفنان قائلاً: "انا حالياً مبقيتش أطيق ريحتها حتى، ونفسي أي حد بيدخن يبطل، ويدعي إن لو السجارة نعمة تزول من قدامه، زي ما والدي كان بيعمل".


وعقب طلعت زكريا قائلاً: "نفس الشيشة بـ 20 سيجارة علمياً، وفيه ناس بتعتبر ان الشية متعة الحياة، خاصة الستات في الوقت الحالي، لدرجة إن الحوار بقى بايخ".  

طلعت زكريا عملية قلب مفتوح الإعلامى مفيد فوزى دريم زمان السجائر

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