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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ بورسعيد : ضرورة تعظيم دور أكاديمية السادات لمواجهة حروب الجيل الرابع

محافظ بورسعيد يشهد
محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات

شهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد والدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية واللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق عضو مجلس الشيوخ ورئيس المجلس الاستشاري للأكاديمية مراسم احتفالية فرع الأكاديمية ببورسعيد بتكوين المجلس 
الإستشاري للأكاديمية وبرعاية الدكتور محمد صالح هاشم عميد الكلية وبحضور لفيف من القيادات وأعضاء مجلس الشيوخ والمجلس الاستشاري. 

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد بتكوين المجلس  الاستشاري

وخلال كلمته، أشاد محافظ بورسعيد بدور الأكاديمية في تدريب الشباب و إعادة صياغة الوعي العلمي بجهود الدولة المصرية على كافةالأصعدة، ومواجهة حروب الجيل الرابع الناتجة عن الاستخدام السيئ للتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أهمية تأهيل الشباب للقيادة و تمكينهم لتحقيق خطط التنمية التي تستهدفها الدولة على كافة الأصعدة.

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد بتكوين المجلس  الاستشاري

ومن جانبه، استعرض اللواء الدكتور مصطفى كامل محافظ بورسعيد الأسبق وعضو مجلس الشيوخ، الأوضاع الجارية على الساحة العالمية وتأثيراتها من النواحي الاجتماعية والاقتصادية على جميع الدول، مشيرا لأهمية الوعي بالمرحلة الراهنة لاستكمال مسيرة التنمية.

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد بتكوين المجلس  الاستشاري

كما أشاد الدكتور نشأت الخميسى مستشار رئيس الأكاديمية بالدور المجتمعي للأكاديمية وأعلن عن تشكيل المجلس الإستشاري برئاسة الدكتور مصطفى كامل والذي ضم نخبة من رجال المجتمع البورسعيدية والقيادات التنفيذية والاقتصادية وتقدمهم محمد المصري نائب رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية والدكتور عاطف علم الدين وعادل اللمعي عضوا مجلس الشيوخ والمهندس محمد السيد رئيس المنطقة الصناعية ومحمود علم الدين ومحمد عوف حمادة ومحمد جبر وجمال الغيطانى ويوسف عزان والسيد شلبى رجال الاقتصاد 

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد بتكوين المجلس  الاستشاري

وأكد الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس الأكاديمية في كلمته بالإحتفالية على تعظيم  دور الأكاديمية في خدمة قضايا المجتمع المحل وتطوير المناهج التعليمية بالأكاديمية لمواكبة دور الدولة في التصدي للمشكلات الاقتصادية والاجتماعية كما أكد على دور المجلس الاستشاري في بناء توسعات الأكاديمية الجديدة وأعلن عن تطوير الفرع لخدمة أبناء بورسعيد  

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد بتكوين المجلس  الاستشاري

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وعلى صعيد متصل قام الدكتور محمد حسن عبد العظيم رئيس الأكاديمية والدكتور محمد صالح عميد الكلية والدكتور نشأت مستشار الأكاديمية بتكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على دوره الفاعل في المشروعات الجديدة ببورسعيد وشبكات الطرق والمرافق والأسواق الجديدة وفتح الحدائق للجمهور بلا أسوار كما تم تكريم عدد من الخريجين من المتميزين من أبناء الأكاديمية.

محافظ بورسعيد يشهد مراسم احتفالية فرع أكاديمية السادات ببورسعيد بتكوين المجلس  الاستشاري
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