بأرباح 82 مليون جنيه.. نتائج غير مسبوقة لـ صيانكو في 2021

‎ عقدت شركة صيانكو اجتماع الجمعية العامة لاعتماد نتائج الأعمال لعام ٢٠٢١ بحضور الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "ايجاس " والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للبترول ونواب رئيسى هيئة البترول وايجاس وممثلى رأس المال والجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوضح المهندس ياسر أبوالعلا رئيس شركة صيانكو أن المؤشرات المالية أظهرت تحقيق الشركة نتائجاً متميزة وغير مسبوقة حيث بلغ إجمالى الإيرادات 8ر1 مليار جنيه و صافى الربح ٨٢ مليون جنيه وأدى ذلك إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية التراكمية من أعوام سابقة .

و جاءت هذه النتائج ترجمة لجهود جميع العاملين بشركة صيانكو و تنوع أنشطة الشركة المختلفة من صيانة الاجهزة المنزلية وأعمال المراجعة والمتابعة الدورية للأجهزة التى تعمل بالغاز الطبيعى والبوتاجاز وكذلك أعمال الاستلامات للتركيبات الداخلية والخارجية ومشروعات الغاز الطبيعى ، وقد نجحت الشركة لأول مرة فى تنفيذ أعمال استلامات الشبكات الخارجية والتوصيلات على عموم الجمهورية فى إطار المشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل وذلك بخلاف مشاركة شركة صيانكو فى أعمال مشروع إنشاء الصوب الزراعية باللاهون ضمن خطة الدولة للاكتفاء الذاتى الغذائى .‎