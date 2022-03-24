عيب نشتري من برة.. برغش: القرية المصرية كانت منتجة حتى فترة الثمانينيات..فيديو

قال محمد برغش، الفلاح الفصيح، إن القرية المصرية حتى بداية الثمانينيات كانت قرية منتجة، مؤكدا أن ذلك ساهم في وجود منظومة اقتصادية قوية خلال تلك الفترة، “وكان عيب نشتري من برة”.

وأضاف محمد برغش، خلال لقاء له لبرنامج “بدون حظر”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “أحمد مجدي”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بعمل العديد من المشاريع الكبرى ومنها “تجميع الألبان” ولكن لا بد من استغلالها، لأنها لا تستغل بالشكل الأمثل.

فيما أكد الكاتب الصحفي محسن سميكة، أن الحياة في الريف المصري لم تعد كما كانت في السابق، مشيرا إلى أن المدخلات الجديدة التي طرأت على الحياة بالريف أثرت بشكل كبير على الزراعة.

وأشار محسن سميكة إلى أنه حتى في بعض الأحيان، أصبح هناك مغالاة بشكل كبير في تكاليف الزواج في قرى الريف المصري، وهي كانت غير موجودة.