أنغام تبكي أثناء الحديث عن ذكرياتها مع عمها عماد عبدالحليم.. فيديو

قالت الفنانة أنغام، إنها كانت تحب عمها الراحل عماد عبد الحليم، مضيفة "عماد كان متربي معايا في البيت ".

وأضافت أنغام في حوارها مع الفنان أمير كرارة في برنامج " سهرانين " المذاع على قناة “ أون “، :” كان زي اخويا الكبير وكان دمه خفيف وكان بيعمل مقالب كثيرة فينا وكان شقي جدا ”.

وتابعت أنغام :" عماد كان فاكهة العائلة كلها، ولما يجي ضيوف لأمي وأبويا كان بياخد البالطو بتاع جدتي ويلبش شراب على وشه ويدخل علينا بشخصية أم صباح ".

وبكت أنغام أثناء حديثها عن عمها عماد عبد الحليم، قائلة: "أبويا كان عملي لي اغنية يا طيب وكل عمامي غنوا كورال معايا وهو كان واحد من كورال الأغنية، وعمي عماد كان يشجعني كثيرا على الغناء، وكان نجمي المفضل".

