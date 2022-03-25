عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تقام اليوم الجمعة 25 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل ابرزها مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

جمهورية الكونغو × المغرب - الساعة 5 مساء - Arryadia SD/HD

مالي × تونس - الساعة 7 مساء - SSC3 HD

الكاميرون × الجزائر- الساعة 7 مساء - SSC4 HD

غانا × نيجيريا - الساعة 9:30 مساء - SSC4 HD

مصر× السنغال - الساعة 9:30 مساء - ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

الأرجنتين × فنزويلا - الساعة 1:30 فجر السبت - beIN Sports Fr 5 HD max
 

مباريات مصر والسنغال كأس العالم 2022 مواعيد مباريات مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد التراجع.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 24 مارس 2022

هاني شاكر يعلن وفاة مطرب شعبي شهير بسكتة قلبية

اتهامات محرمة شرعًا وقانونًا| ما تفاصيل قضية اليوتيوبرز حمدي ووفاء ؟

5 جنيهات انخفاضا بجرام الذهب اليوم الخميس 24 مارس 2022

لمدة 40 ساعة.. قطع المياه عن هذه المناطق ببني سويف غدا

بزيادة 4 آلاف جنيه.. الإسكان تعلن أسعار مواد البناء فى مارس 2022

السيسي: عملنا محلات تحت الكباري عشان الناس تاكل عيش ويكون المنظر مختلف

الرئيس الأوكراني: نشكر مصر على دعمها لنا

ترشيحاتنا

أخبار التكنولوجيا|سعر ومواصفات هاتف هونر X8 في السعودية.. وكارثة جديدة في تحديث آيفون iOS 15.4

صلاح وماني وجها لوجه.. من ينتصر ويكتب التاريخ في كأس العالم؟

تعرف على الأسعار الجديدة لـ أوبل كروس لاند 2022 .. صور

صداع في رأس كيروش قبل مواجهة مصر والسنغال.. من يوقف ماني؟

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 25 مارس 2022

هل تصح صلاة الفجر ركعتين فقط بدون سُنة .. الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تفاصيل حفل محمد حماقي وعمرو دياب في ختام موسم الرياض| صور

لأول مرة.. انطلاق "كوبرا" فورمينتور 2022 في السوق المصري |صور

طريقة عمل أكلات سريعة وغير مكلفة للغذاء

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

فيديو

بعد شائعة وفاته .. آخر تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

التموين: حذف من يتخطى راتبه 9600 جنيه من منظومة البطاقات "فيديوجراف"

وزير الدفاع: نمضى بخطى ناجحة لمواكبة التطور التكنولوجى المتسارع

ملايين الجنيهات.. ثروة حمدي ووفاء مهددة بعد أزمتهماالأخيرة

المزيد

ساحة رأي

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

د. سلامة عمر يكتب: الاحتكار يقضي على قيم التعاون والتضامن

المرأة.. عظيمة المحبة

الصدق.. كنزك الذي لا يخبو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

المستشار أسـامة الصعيدي

قبلة الحياة لقانون الشهر العقاري

نيفين منصور

لا تصدق البريق الزائف

عمرو فاروق

نظرية بريجنسكي ودعشنة أوكرانيا

د. بلال عامر يكتب: الأزمات العالمية والفرص الاستثمارية…مصر نموذجاً

اﻟﻤﺰﻳﺪ