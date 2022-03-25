مواعيد مباريات اليوم الجمعة 25 - 3 - 2022 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الجمعة 25 - 3 - 2022 العديد من المباريات المهمة بمختلف ملاعب العالم، لعل ابرزها مباراة مصر والسنغال في ذهاب المرحلة الفاصلة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

مواعيد مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم

جمهورية الكونغو × المغرب - الساعة 5 مساء - Arryadia SD/HD

مالي × تونس - الساعة 7 مساء - SSC3 HD

الكاميرون × الجزائر- الساعة 7 مساء - SSC4 HD

غانا × نيجيريا - الساعة 9:30 مساء - SSC4 HD

مصر× السنغال - الساعة 9:30 مساء - ON Time Sports 1 HD

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

الأرجنتين × فنزويلا - الساعة 1:30 فجر السبت - beIN Sports Fr 5 HD max

