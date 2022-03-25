الصين تعثر على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الجمعة، العثور على الصندوق الأسود الثاني للطائرة المنكوبة والتي تحطمت الأثنين في جنوب الصين وعلى متنها 132 شخصا، وفق ما ذكرته وسائل إعلام صينية.

وذكرت شركة "تشاينا ايسترن"، المالكة للطائرة، أن سبب تحطم الطائرة "لا يزال قيد التحقيق"، ولم تقدم أي تفاصيل، لكنها أعربت عن "تعازيها الحارة لأهالي الركاب وأفراد الطاقم الذين لقوا حتفهم في تحطم الطائرة".

وأعلن التلفزيون الرسمي الصيني أنه لم يكن هناك مواطنون أجانب على متن طائرة الركاب المنكوبة، فيما قالت السلطات إن الطائرة كانت تقل 123 راكبا و9 من أفراد طاقم الرحلة، وكان تقرير سابق لوسائل إعلام حكومية قد أفاد بأنه كان هناك 133 شخصا على متنها.

من جهتها أوضحت هيئة الإذاعة والتلفزيون الحكومية، أن الطائرة تحطمت في محافظة تنج بالقرب من ووتشو و"تسببت بحريق في الجبل"، نقلا عن مكتب إدارة الطوارئ بالمقاطعة.

وكان موقع التحطم على بعد حوالي 150 ميلا من قوانغتشو، مما يعني أن الطائرة قد قطعت حوالي 500 ميل قبل السقوط.

وأظهرت بيانات التتبع أن الرحلة كانت تسير على ارتفاع طبيعي يبلغ حوالي 30 ألف قدم، عندما دخلت فجأة في هبوط حاد، ثم استقرت الطائرة لفترة وجيزة على ارتفاع 1000 قدم قبل أن تنقطع البيانات فجأة، بعد حوالي 40 ثانية.

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة الشعب اليومية الحكومية أن 117 من رجال الإنقاذ يعملون في موقع التحطم وأن 650 من رجال الإنقاذ ورجال الإطفاء، الذين نظمتهم إدارة الإطفاء في جوانجشي، كانوا متوجهين إلى الموقع.