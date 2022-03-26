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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني يطالب المحافظين بتنفيذ التكليفات الرئاسية لحل مشكلات الباعة الجائلين

الباعة الجائلين
الباعة الجائلين

أشاد الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادى المعروف بحديث الرئيس عبدالفتاح السيسي حول قضية الباعة الجائلين خلال حواره المفتوح مع طلبة كلية الشرطة وحرصه على ايجاد حلول ل 2مليون مواطن مصرى يعملون فى هذه المهنة. 


وطالب " الصالحى " فى بيان له اصدره اليوم من جميع المحافظين الاسراع فى تنفيذ رؤية وتكليفات الرئيس السيسى لحل مشكلات الباعة الجائلين والتى تتمثل فى أن يتصرف كل محافظ فى محافظته فى تجهيز محلات للباعة الجائلين بالاماكن الفاضية ويتم تجهيز هذه المحلات وبيعها باسعار مناسبة لهم مؤكداً أن رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى هى افضل الحلول لحل مشكلات الباعة الجائلين. 

وقال الدكتور محمد الصالحى إن توفير محلات لهولاء داخل مختلف المحافظات لتشغيل مشروعاتهم التجارية يكفل دمج الاقتصاد الرسمى ل 2 مليون داخل الاقتصاد الرسمى وهذا فى صالح الاقتصاد الوطنى، مطالباً بمنحهم حوافز تشجيعية للانضمام الاقتصاد الرسمى وفى مقدمتها الاعفاء الكامل لمشروعاتهم من الضرائب ومنحهم تراخيص العمل بالمجان مع دمجهم فى التأمين الصحى ليتم علاجهم بالمجان. 

محافظ الرئيس السيسي المحافظين الباعة الجائلين الضرائب

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