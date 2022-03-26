حصاد 30 يوم حرب.. الجيش الروسي يعدل استراتيجياته وقتلى بالآلاف| أرقام

مع إتمام الحرب الروسية الأوكرانية شهرا، أمس الجمعة، أعلن الجيش الروسي، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا، وأن المرحلة القادمة هي التركيز على التحرير الكامل لمنطقة دونباس، حيث أكد نائب رئيس الأركان العامة الروسية، سيرجي رودسكوي أن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت.

وأضاف أنه تم خفض القدرات القتالية للقوات الأوكرانية بشكل كبير، مما يسمح بتركيز الجزء الأكبر من الجهود على الهدف الرئيسي وهو تحرير دونباس، بعد أن نجحت القوات الروسية فعليا من تدمير سلاح الجو الأوكراني ودفاعاته المضادة للطائرات وأيضا سلاح البحرية.

وبالرغم من تغيير الجيش الروسي، من الأهداف الرئيسية لخطته بعد شهر من القتال، إلا أن رئيس الأركان الروسي أكد عدم استبعاد مهاجمة المدن، وأن تلك الهجمات لم تكن مقررة في الأساس في بداية العمليات، ولم يكن الجيش الروسي يخطط لاقتحام المدن لمنع وقوع دمار ولتقليل الخسائر بين العناصر والمدنيين.

في هذا التقرير نستعرض حصاد 30 يوما من القتال في أوكرانيا، طبقا للمصادر الرسمية الروسية والأوكرانية.

حصاد الجيش الروسي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في تحديث حصيلة الخسائر في أوكرانيا عن الآتي:

مقتل 1351 عسكريا روسيا وجرح 3825 آخرين

بلغت خسائر أوكرانيا حوالي 30 ألف عنصر بينهم 14 ألف جندي

حقق الجيش الروسي نجاحا كبيرا على الساحل الجنوبي وسيطر على البلدات والمدن مثل خيرسون أكبر مدينة جنوبي أوكرانيا

يبعد الجيش الروسي 25 كم من غرب كييف متمركزا في منطقة مطار جوستوميل، و20 كم من شمال شرق العاصمة بعدما تقدمت قواته مسيطرة على مدينة سومي

حقق الجيش الروسي مكاسب شرقا مسيطرا على 93٪ من لوجانسك و54٪ من دونيتسك وأنه سيركز عملياته على باقي المناطق في المرحلة المقبلة

حصاد المصادر الرسمية الأوكرانية

بلغ عدد القتلى الروس أكثر من 16100 عسكريا

وصل عدد القتلى في أوكرانيا إلى الآلاف دون تحديد رقم، ولكن الأمم المتحدة قالت إن القتلى بلغ 1081 مدنيا

نزح 10 ملايين شخص داخل أوكرانيا وخارجها

فرار أكثر من 3.7 مليون شخص خارج أوكرانيا منهم 2.2 مليون إلى بولندا

تسلسل زمني للأحداث في أوكرانيا

24 فبراير

• بداية العمليات العسكرية الروسية في الـ 5.00 فجرا

• الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يفرض الأحكام العرفية في البلاد

• روسيا تخترق أوكرانيا من 3 اتجاهات وتسيطر على محطة تشيرنوبل النووية

25 فبراير

• بايدن: واشنطن لن تتدخل عسكريا

• فرض حزمة من العقوبات على روسيا

• رفع العلم الروسي على المناطق الجنوبية القريبة من القرم والسيطرة على مطار جوستوميل شمال كييف

• زيلينسكي يأمر بالتعبئة الكاملة للجيش الأوكراني لمدة 90 يومًا.

26 فبراير

• اختراق القوات الروسية الجبهة الشمالية من بيلاروسيا

• فشل مجلس الأمن في إدانة الهجوم الروسي بسبب استخدام موسكو حق الفيتو

• الغرب يفرض عقوبة عزل البنوك الروسية من نظام سويفت

• الغرب يقرر تجميد أصول البنك المركزي الروسي

27 فبراير

• بداية عمليات نزوح في مدن الشرق الأوكراني

• القوات الروسية تخترق تشيرنيهيف خلال تحركها نحو كييف

28 فبراير

• عقد أولى جلسات التباحث بين الوفود الروسية والاوكرانية في بيلاروسيا

2 مارس

• سقوط مدينة خيرسون وهي أول مدينة كبرى تسقط في يد الجيش الروسي

• الأمم المتحدة تدين بالأغلبية الهجوم الروسي على أوكرانيا

3 مارس

• انطلاق جولة المفاوضات الثانية بين روسيا وأوكرانيا

• الاتفاق على وقف مؤقت لإطلاق النار

• الاتفاق على فتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين

• الرئيس زيلينسكي يطلب إجراء مباحثات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الجمعة 4 مارس

• اندلاع حريق محطة زابوريجيا النووية

• مساءا أعلنت روسيا السيطرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية

• رفض الناتو فرض منطقة حظر طيران فوق أوكرانيا

السبت 5 مارس

• روسيا تعلن وقف إطلاق النار لتنظيم ممرات إنسانية في ماريوبول وفولنوفاكيا

• تم خرق الاتفاق من الطرفين في ماريبول

• اقتراب القوات الروسية من العاصمة كييف

الأحد 7 مارس

• انتهاء جولة المفاوضات الثالثة بين روسيا وأوكرانيا

• موسكو أعلنت وقف إطلاق النار وفتح 6 ممرات أمام المدنيين في مناطق مختلفة من أوكرانيا

الأثنين 8 مارس

• الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر حظر واردات النفط الروسي

الخميس 10 مارس

• النواب الأمريكي يقر ميزانية بـ 14 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا

• صندوق النقد الدولي يوافق على تقديم مساعدة طارئة لأوكرانيا بقيمة 1.4 مليار دولار