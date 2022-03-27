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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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التموين: الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على ضبط الأسعار بالأسواق.. فيديو

عبد المنعم خليل
عبد المنعم خليل

قال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن لولا التنسيق بين الوزارات المعنية ما كان تم توفير السلع الأساسية للمواطن المصري.

 

وأضاف "خليل"، خلال استضافته ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تعمل على قدم وساق لضبط الأسعار بالأسواق"، لافتا: "لا يوجد وزارة من الوزارات تعمل بمعزل عن باقي الوزارات".

 

وأوضح: "الدولة تدخلت على الفور لضبط أسعار السلع الغذائية عندما استغل بعض التجار الحرب الروسية الأوكرانية خلال الأيام الماضية وقاموا برفع الأسعار".

 

وأشار: "الدولة قامت بضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية في الأسواق"، متابعا: "نعمل على ضخ السلع في الأسوق من خلال المجمعات الاستهلاكية من خلال وزارة التموين، فضلا عن آلية الرقابة وضبط الأسعار في السوق من خلال القرارات المنظمة والحملات التموينية".
 

المجمعات الإستهلاكية الحملات التموينية التجارة الداخلية برنامج التاسعة التموين ضبط الأسعار اسعار السلع الغذائية قطاع التجارة

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