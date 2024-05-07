الباسوسي: مهرجان الغردقة هذا العام مختلف ويضم مشاريع تخرج وأعمالا لهاني لاشين

أكد السيناريست محمد الباسوسي، رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أن الدورة الأولى من المهرجان والتي تمت العام الماضي، لاقت نجاح كبير، مشيرا إلى أنه تواصلت مع الفنان حسين فهمي، وكان سعيد بتلك الفكرة.

وقال محمد الباسوسي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “مع خيري”، عبر فضائية “المحور” أن المهرجان هذا العام، توصلت إلى فكرة مشروعات التخرج لطلاب معهد السينما والفنون المسرحية.

وتابع رئيس مهرجان الغردقة لسينما الشباب، أنه سيكون هناك مشروع تخرج للمخرج الكبير هاني لاشين بفيلم يحمل عنوان مع مرتبة الشرف وفيلما أخر بعنوان القارب الذي يعد بداية التعاون المشترك بينه وبين الفنان العالمي الراحل عمر الشريف قدمه لاشين عام 1980 بعد تخرجه من المعهد بأربعة أعوام .