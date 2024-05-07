تقارير: مايكروسوفت تستعد لإطلاق أداة للذكاء الاصطناعي للتنافس مع جوجل وOpenAI

أفادت تقارير أن شركة مايكروسوفت تستعد لإطلاق أداة للذكاء الاصطناعي، حيث تقوم بتدريب نموذج لغة جديد بما يكفي للتنافس مع نماذج الخاصة بشركة جوجل وOpenAI.

كشفت صحيفة "The Information" نقلاً عن مصدرين مطلعين من موظفي مايكروسوفت، إن النموذج الجديد، الذي يشار إليه داخليًا باسم MAI-1، يشرف عليه مصطفى سليمان، الرئيس التنفيذي لـ مايكروسوفت AI، والمؤسس المشارك لشركة Google DeepMind والرئيس التنفيذي السابق لشركة Inflection الناشئة للذكاء الاصطناعي.

ولم يتم تحديد الغرض الدقيق للنموذج بعد وسيعتمد على مدى جودة أدائه. وقال التقرير إن مايكروسوفت قد تقوم بمعاينة النموذج الجديد بمجرد انعقاد مؤتمر Build للمطورين في وقت لاحق من هذا الشهر.

وسيكون نموذج MAI-1 "أكبر بكثير" من النماذج السابقة الأصغر حجمًا والمفتوحة المصدر التي دربتها مايكروسوفت سابقًا، مما يعني أنها ستكون أكثر تكلفة.

وأطلقت مايكروسوفت الشهر الماضي نموذجًا أصغر للذكاء الاصطناعي يسمى Phi-3-mini حيث تتطلع إلى جذب قاعدة عملاء أوسع بخيارات فعالة من حيث التكلفة. وفقًا لـ "رويترز".