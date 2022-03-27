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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير استراتيجي يكشف عن مفاهيم ستتغير خلال الشهرين المقبلين بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.. فيديو

سمير فرج
سمير فرج

قال اللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي ، إنه خلال الشهرين القادمين ستتغير مفاهيم كثيرة جدا في أساليب القتال الفترة القادمة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية .

وأضاف سمير فرج خلال لقائه في برنامج " الحكاية " المذاع علي قناه " أم بي سي مصر " ، إن الروس أبهروا الجميع بأساليب القتال الجديدة والأسلحة الجديدة التي كانت مخبأه ولم تظهر إلا في حربهم ضد أوكرانيا .

وأوضح سمير فرج ، أن اليمن اليوم يسيطر عليها الحوثيون، لافتا إلي أن الحوثيين خلال الفترة الماضية بدأوا في مهاجمة السعودية والإمارات وهذا بسبب كثرة هجمات التحالف العربي علي اليمن خصوصا منطقة مأرب المتواجد بها الحوثيين .

 

 

التحالف العربي الامارات التحالف أوكرانيا هجمات السعودية مصر خبير استراتيجي سمير فرج

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