من الإدمان لمصور محترف.. محمد يحيى يروي تفاصيل قصته |فيديو

خصص برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية “دي إم سي” فقرة بعنوان "فيها حاجة حلوة"، حيث قدمت هذه الفقرة مصورا موهوبا يدعى محمد يحيى، يقوم بنقل جمال ومعالم محافظات مصر بكاميرته.

وقال محمد يحيى: "أنا معايا دبلوم تجارة ومدرستش تصوير ولكن هي موهبة عندي"، متابعًا: "أنا كنت ماشي في إدمان المخدرات وبعدين بطلت المخدرات وبدأت في طريق التصوير ودكتورتي في العلاج هي اللي ساعدتني أكتشف الموهبة دي".

وأضاف: "الدكتورة بتاعتي اكتشفتني في التصوير عشان لما كنت بروح في أي مكان بصوره وانزل، فهي قالتلي انت موهوب يا محمد ولازم تستغل الهواية بتاعتك دي وتنميها".

وتابع: "رحلتي بدأت من مشاركتي بجروبات سياحة كتير على الإنترنت، ومع الوقت اكتشفت إن بلدنا جميلة جدًا وده غير فكرتي في إن أسافر بره البلد".