عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

من الإدمان لمصور محترف.. محمد يحيى يروي تفاصيل قصته |فيديو

صورة موضوعية
صورة موضوعية

خصص برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية “دي إم سي” فقرة بعنوان "فيها حاجة حلوة"، حيث قدمت هذه الفقرة مصورا موهوبا يدعى محمد يحيى، يقوم بنقل جمال ومعالم محافظات مصر بكاميرته.

وقال محمد يحيى: "أنا معايا دبلوم تجارة ومدرستش تصوير ولكن هي موهبة عندي"، متابعًا: "أنا كنت ماشي في إدمان المخدرات وبعدين بطلت المخدرات وبدأت في طريق التصوير ودكتورتي في العلاج هي اللي ساعدتني أكتشف الموهبة دي".

وأضاف: "الدكتورة بتاعتي اكتشفتني في التصوير عشان لما كنت بروح في أي مكان بصوره وانزل، فهي قالتلي انت موهوب يا محمد ولازم تستغل الهواية بتاعتك دي وتنميها".

وتابع: "رحلتي بدأت من مشاركتي بجروبات سياحة كتير على الإنترنت، ومع الوقت اكتشفت إن بلدنا جميلة جدًا وده غير فكرتي في إن أسافر بره البلد".

8 الصبح دى ام سى محمد يحيي مصور فيها حاجة حلوة اخبار توك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

في حال تعادل مصر والسنغال.. ماذا تقول اللوائح ؟

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

الأرصاد: نشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة والذروة نهاية هذا الأسبوع

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

ترشيحاتنا

الداخلية تواصل ضرباتها لمحتكري السلع.. ضبط 94 قضية تموينية بمضبوطات 135 طن مواد غذائية

أول تعليق من ابنة أحمد حلاوة على رحيله: "روحي نزلت معاك تحت التراب"

حكم المسح على الشراب الرقيق أثناء الوضوء.. مستشار المفتي يجيب

أكثر فريق حافظ على شباكه نظيفة.. الحساب الرسمي للكونفدرالية يشيد بـ المصري

زلات لسان بايدن.. إحراج في مناسبات عدة لم تسلم منها زوجته

قائد مرتبك.. الشعب الأمريكي يشكك في قدرة بايدن بعد زلاته الأخيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد مشروب التمر الهندي.. للمعدة والمفاصل

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

فيديو

موفي ستار.. تفاصيل برنامج رامز جلال الجديد في رمضان 2022

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ