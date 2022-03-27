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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

غدا بدء امتحانات الطلاب العائدين من أوكرانيا للتحويل إلى الجامعات المصرية

وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة

 


تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وإيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل لاستكمال دراستهم بالجامعات المصرية، نظرا للظروف الاستثنائية التي تمر بها أوكرانيا حاليا، وتنفيذا للضوابط التي أعلنها مجلس الوزراء لتنظيم تحويل هؤلاء الطلاب للجامعات الخاصة والأهلية المصرية، والتي تتضمن من بين الضوابط المختلفة إجراء اختبار مركزي لتحديد المستوى الدراسي الذي يلتحق به الطلاب في تخصصات (الطب البشري، طب الأسنان، الصيدلة، الهندسة).

أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج عن الإعلان الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن جدول امتحانات الطلاب المصريين العائدين من دولة أوكرانيا الذين تقدموا بأوراقهم لوزارة الهجرة في الفترة من 14 مارس حتى ٢٤ مارس الجاري، لأداء اختباراتهم بكليات (الطب البشري جامعة القاهرة – الصيدلة جامعة القاهرة – طب الأسنان جامعة عين شمس – الهندسة جامعة عين شمس).

وكشفت وزارة الهجرة أن إجمالي من تقدموا للهجرة والتعليم العالي باوراقهم للتسجيل في الجامعات الخاصة والأهلية وصل إلى 1270 طالب وطالبة.

ومن جانبها، طالبت السفارة المصرية بأوكرانيا الطلبة المصريين الذين يدرسون فى اوكرانيا ولديهم مشكلة فى الحصول على كشف درجات أو سحب ملفاته من الجامعات الأوكرانية، ان يرسل بياناته من خلال الرابط التالى:

‏https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsVepGg8wgE_DvDiotsMF9vK4BPc5B01wRkvkXKEppnjlfRQ/viewform

وتم تنظيم مواعيد وأماكن أداء الاختبارات على النحو التالي:

*طلاب طب الأسنان، سيتم امتحانهم بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في التاسعة والنصف صباحًا، في مدرجات الطلاب بالدور (الأرضي - الأول – الثاني)، ويكـون دخـول الطـلاب مـن بـاب الكلية الرئيسي، وسـوف يتـم تـحـديـد المسـار إلـى مكـان أداء الامتحانات بلوحات إرشادية، ويتوجب على الطلاب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول.

*طلاب الهندسة، سيتم امتحانهم بكلية الهندسة جامعة عين شمس: يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، في مدرج 290 والكـائن بـالمبنى الرئيسي بالكلية، وصالة رسم قاعة 200 بمبنى عمارة بالنسبة لطلاب الهندسة المعمارية بالكلية، على أن يكون دخـول الطلاب من بوابة رقم 6، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقـة الـرقم القومي وصورة منهـا لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم تحديد مسارات للطلاب من البوابة حتى مقر اللجنة بلوحات إرشادية.

*طلاب الطب البشري، سيتم امتحانهم بكلية الطب جامعة القاهرة: يوم الثلاثاء الموافق 29/3/2022، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، على أن يكون مقـر لجنـة الامتحـان بقاعات الامتحانات (أعلى قاعة المؤتمرات بكلية الطب قصـر العيني)، ويكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية لكليـة طـب قصر العيني، ويتوجب على الطـالـب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم توجيه الطـلاب بواسطة أفراد الأمن لسهولة وصول الطلاب لمقر قاعات الامتحانات.

*طلاب الصيدلة، سيتم امتحانهم بكلية الصيدلة جامعة القاهرة: يوم الأربعاء الموافق 30/3/2022، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، في مدرج فائق هاشم الدور الأول مبنى A، ومدرج منصور خليفة بالدور الثالث مبنى A، على أن يكون دخول الطلاب من البوابة الرئيسية للكلية (شارع قصر العيني)، ويتوجب على الطالب إحضار بطاقة الرقم القومي وصورة منها لتسليمها للأمن عند الدخول، علمًا بأنه سيتم استقبال الطلاب من على البوابة، ومساعدتهم للتوجه إلى مقر اللجنة.

وكانت قد بدأت وزارة الهجرة في تلقي طلبات الطلاب الدارسين بدولة أوكرانيا الراغبين في التحويل لاستكمال الدراسة بالجامعات المصرية، بمقر وزارة الهجرة خلال الفترة من يوم 14 مارس وانتهي الخميس الماضي الموافق 24 مارس الجاري.

وزارة الهجرة الهجرة الطلاب المصريين بالجامعات الأوكرانية

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