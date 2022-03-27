عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

زراعة المنوفية تفوز بالمركز الأول في مسابقة منتجات الألبان المصرية للغذاء التراثي

زراعة المنوفية تفوز
زراعة المنوفية تفوز بالمركز الأول بمسابقة منتجات الألبان

حصلت كلية الزراعة جامعة المنوفية على المركز الأول  لمنتجات الألبان في المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية والتي أقيمت في السادس عشر من الشهر الجاري بفندق سونستا القاهرة وذلك تحت رعاية نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وحضور وإشراف الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتور ابراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحصلت الكلية على درع تكريم كأفضل مصنعين لمنتجات الألبان على مستوى مصر وذلك بمشاركة العديد من الوزرات والهيئات والمنظمات المعنية بالغذاء.

كما حصلت الكلية على الميدلية الذهبية لفوزها بالمركز الأول في صناعة الكشك، واثنين  من الميدلية الفضية وثلاثة برونزية في باقي منتجات الألبان.

جامعة المنوفية المنوفية اخبار المحافظات اليوم مسابقة كلية الزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 27- 3- 2022

بتهمة التحرش.. اليوتيوبر أحمد حسن يواجه الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

بعد وفاة رجائي عطية.. اجتماع عاجل لتحديد موعد انتخابات نقيب المحامين

درجات الحرارة تخدعنا من جديد .. تعرف على جدول الطقس خلال الأسبوع

البنك المركزي: 671.02 مليار جنيه ودائع بالعملة الأجنبية في نوفمبر 2021

بالأسعار القديمة..قرار نهائي من الحكومة بشأن بيع السلع المعمرة قبل ارتفاع الدولار

موجة حارة بعد الصقيع.. تفاصيل حالة الطقس وموعد انتهاء البرد نهائياً

محاكمة اليوتيوبر أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة .. اليوم

ترشيحاتنا

شوبير عن غرامة موسيماني: "أمر يخص المدرب ولا علاقة للأهلي به"

كسر بالحوض وفقدان للوعي.. الفنان عبدالرحمن أبو زهرة بحالة صحية حرجة

وزير التعليم: جدول بروفة امتحانات الثانوية العامة يجري إعداده.. ويشمل 3 مواد

بسبب الفساد.. فضيحة مدوية في الجيش الروسي

بشرة خير.. هدف في الدقيقة الرابعة صعد بمصر إلى مونديال 90| نوستالجيا

علي جمعة: الهجر والخصام بدعة شركية فتجاوزوا عنها قبل رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

نشرة المنوعات.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء.. وهندي يبتكر جهاز أشعة X-Ray في المنزل

بدل الكانز.. تجارة جديدة لجمع شعر النساء مقابل الحلوى

بعد سقوطه في بئر عميقة.. السلطات الهندية تنجح في إنقاذ غزال

فيديو

بسيطة ورقيقة.. كيف ظهرت شام الذهبي ابنة أصالة في حفل زفافها

ريان ثاني.. سقوط طفل في بئر بالإمارات| فيديوجراف

وزير الدفاع: الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها.. فيديو وصور

خرج لشراء الطعام.. وفاة أول مصري في الحرب الروسية الأوكرانية |فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

عبد المعطى أحمد

حرب روسيا وأوكرانيا.. هل انتهى علم إدارة الأزمات؟

محمد مندور

قمة المناخ ومصر الجديدة

نهال علام

وسائل الإحباط الاجتماعي

د/علاء الشال

ذنوب الخلوات أصل الانتكاسات

اﻟﻤﺰﻳﺪ