طريقة عمل صوص الكراميل.. غير مكلف ومضمون

إذا كنتي تودين تقديم الحلويات المختلفة بصوص الكراميل فلا حاجة لشراءه جاهز حيث يمكنك صنع صوص الكراميل بالمنزل واليكم الطريقة

طريقة عمل صوص الكراميل



المقادير

كوب سكر (200 ج)

معلقة كبيرة ونصف زبدة

كوب حليب (200 مل)

معلقة كبيرة نشاء مذابة مع ملعقتين كبار حليب

رشة ملح

طريقة التحضير:

- نحط حلة كبيرة على نار متوسطة ونخليها تسخن ثم نضيف السكر فقط بدون ماء ونتركه وعندما يبدأ يتكرمل من تحت وياخد لون من الأطراف وأول ما ياخد لون ذهبي متوسط نهديء النار و أهم حاجة نقلب جيدا حتى لايتكتل.

- بعدما يذوب السكر نضيف الزبدة ونقلب جيدا حتى تذوب تماما

نضيف الحليب الساخن على الخليط ونقلب جيدا لحد الى ان تمتزج المكونات مع بعضها وبعدها نضيف خليط الحليب والنشاء ونقلب حتى نتحصل على القوام المطلوب وبعدها نضيف رشة الملح ونقلبها جيدا واذا كان فيه تكتلات ممكن تضربيه بالبلندر او في الخلاط.

- نصب الكراميل في برطمان محكم الغلق ونتركه يبرد.

- ممكن نحفظ صوص الكراميل في الثلاجة أو الفريزر لمدة 3 اسابيع.

- يستخدم صوص الكراميل في أنواع مختلفة من الحلويات ويدخل في تحضير بعض أنواع الفطائر، يعطي مذاق مميز جداً، وممكن استخدامه في تزيين العديد من أنواع التورتات والايسكريم، وممكن استخدامه في العصير المثلج أو المشروبات الباردة

بالعافية