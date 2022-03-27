وزيرة التخطيط تغادر إلى دبي للمشاركة في قمة الحكومات 2022

غادرت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أرض القاهرة، اليوم الأحد، متجهة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في فاعليات قمة الحكومات 2022.

ومن المقرر أن تتضمن مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية غدًا؛ حضور الجلسة الافتتاحية لمنتدى المرأة في الحكومة، وكذلك الحضور والمشاركة في جلسة خاصة بعنوان "فلسفة القيادة الحكومية.. حوار مع وزيرات عربيات"، وكذلك حضور جلسة أخرى بعنوان "الأسواق الناشئة: من الحدود إلى المستقبل".

كما تتضمن مشاركة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اليوم الثاني من الفعاليات المشاركة في جلسة التكريم الخاصة بجائزة التميز العرب