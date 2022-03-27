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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعرف أعلى سعر لشراء اليورو اليوم الأحد 27-3-2022

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو اليوم الأحد

ينشر موقع "صدى البلد " سعر اليورو  مقابل الجنيه المصرى ختام اليوم الأحد 27 مارس 2022 وفقا لاخر تحديث للبنوك العاملة فى مصر.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى البنك المركزى المصرى اليوم الأحد عند 20.03جنيه للشراء 20.19جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد نحو 20.09جنيه للشراء و 20.31جنيه للبيع.
 

بلغ سعر اليورو فى بنك المشرق  اليوم الأحد نحو 20.08جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك كريدي اجريكول اليوم الأحد نحو 20.07جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الإمارات دبي الوطني اليوم الأحد نحو 20.07جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع

سجل  سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك ( البركة،مصر ،الأهلى ،الأهلى المتحد ) نحو 20.06جنيه للشراء و 20.28جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو فى بنك الشركة المصرفية العربية  اليوم الأحد نحو 20.06جنيه للشراء و 20.27جنيه للبيع.
 

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك العربي الافريقي الدولي اليوم نحو 20.05جنيه للشراء و 20.26جنيه للبيع.

ووصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك( بلوم ، المصرف المتحد) اليوم  نحو 20.05جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو فى بنوك (العقاري المصري العربي،قطر الوطني )اليوم الأحد نحو 20.04جنيه للشراء و 20.23جنيه للبيع.
 

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنوك (فيصل الإسلامي ،CIB)اليوم نحو 20.04جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع

وسجل سعر اليورو فى بنك التعمير والإسكان اليوم الأحد نحو 20.04جنيه للشراء و 20.29جنيه للبيع.

وصل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك المصرف العربي الدولي اليوم نحو 20.04جنيه للشراء و 20.24جنيه للبيع.

استقر سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك قناة السويس اليوم الأحد نحو 20.03جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

بلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى بنك الكويت الوطني اليوم الأحد نحو 20.03جنيه للشراء و 20.21جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو مقابل الجنيه المصرى فى  بنك HSBC  نحو 20.01جنيه للشراء و 20.21جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك الإسكندرية اليوم الأحد نحو 20.02جنيه للشراء و 20.25جنيه للبيع.

سجل سعر اليورو فى بنك مصر إيران للتنمية اليوم الأحد نحو 19.93جنيه للشراء و 20.26جنيه للبيع

ويقدم بنك مصرف أبوظبي الإسلامي افضل سعر لشراء اليورو بقيمة 20.09جنيه للشراء. 

اليورو سعر اليورو سعر اليورو اليوم Finance Real Estate اليوم الأحد

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