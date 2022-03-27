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800 ألف مستفيد.. "حياة كريمة": توفير الكراتين الغذائية للأسر الأكثر احتياجا

سيمون ناصر، مسئول
سيمون ناصر، مسئول قطاع المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة

قالت سيمون ناصر، مسئول قطاع المكتب الفني بمؤسسة حياة كريمة، إن المبادرة تقدم الدعم لما يقارب من 800 ألف مستفيد، منوهه بأن مايقارب من 24 مؤسسة أهلية، مشاركة في المبادرة.

ولفتت "سيمون ناصر" خلال حوارها ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،إلى أن الـ 24 مؤسسة يمتلكون قواعد بيانات خاصة بالمستفيدين من المساعدات والخدمات الطبية، متابعة: نستهدف توفير الكراتين الغذائية إلى كافة الأسر المحتاجة، ونسعى إلى تحقيق العدالة في التوزيع.

وأوضحت أن المبادرة تمتلك مايقارب من 2500 متطوع بالفعل، ونعمل على زيادة عدد المتطوعين ولدينا قاعدة بيانات خاصة بالمتطوعين تصل إلى 30 ألف متطوع.

وشددت على أن التحالف الوطني لتوحيد العمل الأهلي والتنموي بالتعاون مع حياة كريمة سيكون مستمر لما بعد شهر رمضان، وذلك من اجل العمل على تنمية ودعم الفرد.

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