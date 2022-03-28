وسيم السيسي: عند وفاة الأب بعهد المصريين القدماء كانت أصغر ابنة تقسم الميراث

قال الدكتور وسيم السيسي ، عالم المصريات الشهير، إنه مُنذ قديم الأزل والمصريين القدماء يقدرون مكانة المرأة، مضيفاً أنه في حال وفاة الأب قديما كانت أصغر ابنه هي من تقسم الميراث بشرط ألا يقل عمرها عن 16 عاما.

وأضاف السيسي، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة etc ، مساء اليوم الأحد، أن أول كبير للأطباء فيما يعرف الآن بوزير الصحة في عصر المصريين القدماء كانت سيدة، مضيفاً أن هناك ملِكات قادوا جيوش وفرق عسكرية في الحضارة المصرية القديمة.

وشدد السيسي على أن الدولة المصرية القديمة سابقت العالم أجمع في تقدير مكانة المرأة.