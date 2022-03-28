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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

جيرانه أشعلوا النيران فيه حتى الموت .. تفاصيل حكاية هشتاج حق مصطفى|فيديو

مصطفى سراج
مصطفى سراج

قال محمد صادق، صديق الشاب الذي قُتل وتم إشعال النيران في منزله حتى الموت، إن مصطفى سراج صديقه يعمل في مطعم مشهور في دمياط، وكان يذهب إلى بيته في وقت الاستراحة، حتى يستريح وينام قليلاً، مضيفا أنه طلب من جيرانه تهدئة الصوت، قائلاً: "بعد إذنكوا وطوا الصوت، احنا بنيجي من الشغل تعبانين ومش عارفين ننام، وانتوا بتعملوا صوت دوشة جامدة". 


وأضاف محمد صادق في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية"، المُذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "وصل الكلام بينهم في الشقة ان مصطفى بيضايقهم"، مضيفاً أنه بعد مرور 3 أو 4 ساعات، ذهب لصديقه مصطفى، أحد جيرانه في تمام الساعة 3 فجراً، مضيفاً: "كسر الباب على مصطفى ورش بنزين على وشه وولع فيه، فـ مصطفى نزل يجري على السلم".  


وتابع صديق الشاب الذي قُتل وتم إشعال النيران في منزله حتى الموت، قائلاً: "مصطفى نزل 3 أدوار لحد ما وصل الدول الأرضي، والناس قعدت تطفي في وشه، ولكن جاره نزل ورش بنزين عليه تاني، وجري، ومحدش عرف يمسكه".


وعقب محمد صادق قائلاً: "مصطفى معروف بأخلاقه والناس كلها تشهد على كده، حتى أهل منطقته، مفيش حد يختلف على كده".


وعما تم نشره بشأن مصطفى بأنه كان يضايق "يعاكس" أخت جاره، علق صديق الشاب الذي قُتل وتم إشعال النيران في منزله حتى الموت، قائلاً: "الكلام ده محصلش نهائي، لأن مصطفى مبيسبش فرض في الصلاة، وقدوة لأي حد يعرفه، واللي بيتقال ده ما هو إلا محاولة لتشويه سمعة مصطفى".
وأكمل: "مصطفى لما اتنقل للمستشفى، النيابة جت وحققت معاه، وحكي ما حدث وقال انه مارتبكش أي حاجة غلط، وبعدها تلفظ أنفاسه الأخيرة".     

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