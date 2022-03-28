مين اللي له رخصة إفطار في رمضان.. أشرف عقبة يوضح|فيديو

قدم الدكتور أشرف عقبة رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس، نصائح مهمة المشاهدين قبل شهر رمضان الكريم، والطرق الصحية لتناول الطعام خاصة المرضى أصحاب الأمراض المزمنة.

وقال الدكتور أشرف عقبة، خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي، إنه يجب ان تقسم الأدوية لمستويات، ومرضى الغسيل يفضل أن لا يصوموا ، موضحا انه مسموح لبعض حالات مرضى الكلى بالصيام ولكن بالمتابعة الطبية.

وأوضح رئيس قسم المناعة الأسبق بعين شمس، أن مرضى زرع الكلى يجب أن لا يصوموا في أول سنة.

وشدد الدكتور أشرف عقبة، على أن أصحاب المرضى المزمنة يجب أن يذهبوا إلى الطبيب أولا لاستشارته حتى لا يتعرضوا لأي أزمات صحية.