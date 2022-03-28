كمين لسمكري البني أدمين في دبي والقبض عليه.. تفاصيل

كشف أحمد هاشم رئيس قسم الشؤون المحلية بالإمارات عن الكمين الذي أقامته شرطة دبي للقبض على يوسف خيري الملقب بـ "سمكري البني أدمين"، قائلاً إن هيئة الصحة بدبي قاموا بالإتصال بـ "سمكري البني أدمين" كعملاء له، وأرسلوا له ظابط على أنه عميل، وعندما بدأ السمكري بممارسة "الطقطقة"، أعطى الظابط الإشارة وتم القبض عليه.

وأضاف أحمد هاشم خلال مداخلة هاتفية مع الأعلامي "عمرو أديب" في برنامج"الحكاية" المذاع على قناة "أم بي سي مصر" ،أنه تم أخذ إجراء سريع تجاه السمكري، بعد دخوله دبي، وقيامه بالترويج عن نفسه.

وأوضح رئيس قسم الشؤون المحلية بالإمارات ،أن "سمكري البني أدمين" دخل دبي بتأشيرة زيارة، ولا يحق له أن يعمل بأي مكان، مؤكداً أنه لا يمتلك أي تراخيص أو شهادات تسمح له بالعمل.

وأشار أحمد هاشم إلى أنه بذلك قد أرتكب مجموعة من المخالفات القانونية ، مضيفاً أن وفقاً لقوانين الإمارات ،فسوف يتم محاسبة "سمكري البني أدمين" بعقوبة الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة ما بين ألف إلى عشرة آلاف درهم.