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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بالتعاون مع ميرسك العالمية.. اقتصادية قناة السويس: إقامة مشروع لإنتاج الوقود الأخضر

قناة السويس
قناة السويس

كشف المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تفاصيل توقيع مذكرة التفاهم بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "ميرسك العالمية"؛ بشأن إقامة مشروع إنتاج الوقود الأخضر لإمدادات تموين السفن والوصول لانبعاثات كربونية صفر.

وقال يحيى زكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن مذكرة اليوم خاصة بمشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، مضيفا أنه وقود يتم انتاجه من طاقات متجددة.

وتابع المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: “نريد قبل مؤتمر المناخ المزمع إقامته في شرم الشيخ نهاية العام أن يكون لدينا خطة واضحة في الاقتصاد الأخضر، بحيث يكون لدينا مشروعات جادة وقابلة للتطبيق في أقرب فرصة”.

وأكمل رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أن المنطقة الاقتصادية تستهدف مجال الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته الصناعية المختلفة مثل صناعة الهيدروجين الأخضر، والذي يعد أحد أهم مصادر الطاقة النظيفة عالميًّا، التي تجذب المستثمرين العالميين.

وأشار المهندس يحيى زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الهيئة تعمل مع هذه الشركات بهدف تحقيق المرحلة الأولى.
 

 

 

 

 

يحيى زكي الهيئة الاقتصادية قناة السويس مصر السيادي ميرسك العالمية

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