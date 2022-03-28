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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كيروش: جاهزون لمواجهة السنغال غدا.. سنقدم أفضل أداء

كيروش
كيروش

أكد كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، جاهزية الفراعنة الكاملة لمواجهة السنغال المقرر إقامتها غدا الثلاثاء في إياب الجولة الأخيرة المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: “ نحن لا نفكر في أننا نلاعب السنغال أو الكاميرون أو كوت ديفوار، نحن نلعب ضد أنفسنا، لعبنا جيدًا في اللقاء الماضي وفي لقاء الغد نريد أن نكون أفضل، لدينا فريق به الكثير من اللاعبين المميزين، أثق تمامًا في أننا سنؤدي مباراة جيدة”.


كان منتخب مصر حقق فوز مهم على حساب السنغال بهدف دون رد في لقاء الذهاب الذي أقيم بينهما على استاد القاهرة مساء الجمعة الماضية عن طريق النجم محمد صلاح.
 

وضمت قائمة المنتخب الوطني التى أعلنها البرتغالي كارلوس كيروش لمواجهة السنغال 23 لاعبا وهم محمد الشناوي ومحمد أبو جبل ومحمد صبحي في حراسة المرمى وفي الدفاع أيمن أشرف ورامي ربيعة وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمود علاء وعمر جابر وعمر كمال وأحمد أبو الفتوح وفي الوسط نبيل إمام عاشور ونبيل عماد دونجا وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد النني ومجدي أفشة وأحمد سيد زيزو ومحمود تريزيجيه وفي الهجوم محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد ومروان حمدي.
 

كارلوس كيروش منتخب مصر السنغال كأس العالم 2022 كيروش

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