محافظ الإسكندرية ورئيس لجنة الإدارة المحلية بالنواب يتفقدان كوبري الكيلو 21

تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، كوبري الكيلو 21 غرب الإسكندرية، وذلك بحضور النائب أحمد الشريف عضو مجلس النواب.

ورافق المحافظ خلال الزيارة، اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى ، والمهندس سامي فرج نائب رئيس هيئة الطرق والكباري، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية.

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وأكد محافظ الإسكندرية حرص جميع الجهات والأجهزة المعنية على تعظيم الإستفادة من كوبري ك21، موضحا أن الهدف من تفقد اليوم جاء لمعرفة الوضع على أرض الواقع، والتنسيق بين جميع الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة النقل والمرور للبدء في دراسة أفضل الحلول المرورية للاستخدام الأمثل للكوبري وخاصة قبل موسم الصيف.

من جانبه؛ أكد المهندس أحمد السجيني أنه فى إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين تم التنسيق مع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية للتحرك بشكل سريع مع كافة الأجهزة التنفيذية لوضع حلول جذرية.

وأضاف أننا نتفقد على الطبيعة الوضع الراهن للكوبري للبدء في تنفيذ حلول هندسية تنفيذية لتحقيق المستهدف من هذا الكوبري.