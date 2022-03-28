سفيرة مصر بالسنغال: أمور بعثة منتخب مصر مستقرة صحيا وأمنيا

كشفت نهي خضر ، سفيرة مصر في السنغال ،تفاصيل وكواليس وصول بعثة المنتخب الوطني، للعاصمة "داكار"، استعدادًا لمواجهة السنغال غدا الثلاثاء ، في المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر هذا العام.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة "، الذي يبث على قناة etc ، مساء اليوم الإثنين ، أن جميع أفراد البعثة وصلوا داكارا ، والأمور مستقرة من الناحية الصحية والأمنية، مشيرة إلى أن اللاعبين أجروا اليوم التدريب الأساسي الملعب المستضيف لمباراة السنغال غدا.

واكدت نهى خضر، أن أول طائرة ستصل للسنغال غدا ستكون في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً، وعلى متنها ٣٠٠ مشجع.

وتابعت سفيرة مصر في السنغال، أن الأمور تسير على ما يرام طبقاً للبرنامج المحدد للفراعنة قبل خوض مباراة السنغال ، مشيرة إلى أنها تواصلت مع جمال علام، رئيس اتحاد الكره للاطمئنان على آخر التطورات بشأن لاعبي المنتخب ، وأكد على جاهزية الفراعنة لخوض المباراة الفاصلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر.