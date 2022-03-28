منى عبد الغني تهنئ جمهورها بمناسبة قدوم شهر رمضان

شاركت الإعلامية والفنانة،منى عبد الغني،جمهورها،بصورة جديدة لها من خلال صفحتها الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت معلقة من خلالها:كلها ايام قليله ويهل علينا هلال رمضان اللهم بلغنا رمضان وارزقنا فيه طاعتك ورضاك ورحمتك و مغفرتك يارب العالمين.



حادث منى عبد الغني

كانت منى عبد الغني تستقل سيارتها الخاصة أثناء عودتها بعد تصوير برنامجها الستات ميعرفوش يكدبوا، كعادة كل يوم، وبشكل مفاجئ لم تستطع السيطرة على عجلة القيادة، فاصدمت سيارتها بجدار خرساني وتعرضت للإغماء.

وقام أحد الأشخاص المتواجدين بمكان الحادث باستخدام هاتفها المحمول والاتصال بابنها كريم سلامة وأخبره بالحادث، وانتقل على الفور لمكان الحادث.