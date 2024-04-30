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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لمرورها بأزمة نفسية.. طالبة تلقي نفسها من الطابق الخامس بالمنصورة

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيبت طالبة بأكاديمية تعليمية بالمنصورة بإصابات خطيرة عقب قيامها بالقاء نفسها من الطابق الخامس بالأكاديمية لمرورها بأزمة نفسية وجرى نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.


 ورد اخطارا لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة يفيد بقيام طالبة بمحاولة الانتحار والقاء نفسها من الطابق الخامس داخل أكاديمية السلاب بالمنصورة .
 

 انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنها تدعى فبيولا . ب . م . ص ١٩ عاما ومصابه باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر فى الخوض والعمود الفقرى والذراعين والقدمين عقب قيامها بمحاولة الانتحار والقاء نفسها من الطابق الخامس بالأكاديمية التى تدرس بها لمروها بأزمة نفسية.


تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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